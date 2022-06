Zanger Huub van der Lubbe kondigt afscheid De Dijk aan

Intern was de beslissing al een tijdje genomen. ,,Dat het in de krant komt, is het laatste zetje”, zegt Van der Lubbe in een interview. “Dan is het echt zo. We hadden aan het eind van het jaar met stille trom kunnen vertrekken, maar we hebben hiervoor gekozen: transparant zijn. Duidelijk zeggen ook dat het puur mijn beslissing is. Want de jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan.”