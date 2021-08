Zanger ‘I’m Too Sexy’ zwaar ziek door corona, maar weigert vaccinatie: ‘Iedereen die het neemt is dwaas’

Filmrecensie Levens­vreug­de en bitterheid gaan altijd hand in hand in Oscarwin­nen­de film Druk

19 augustus Voor veel mensen was de teleurstelling groot dat in april de Oscar voor de beste internationale film niet naar het verpletterende Quo Vadis, Aïda over de val van de Dutchbat-enclave bij Srebrenica, maar naar het ‘brave en veilige’ Druk (Engelse titel: Another Round) ging. Wie slechts een geestige Deense tragikomedie ziet over een groep mannen in een midlifecrisis, ontgaat echter een hoop fraaie nuance.