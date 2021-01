Zanger Jamiroquai ontkent deelname bestorming Capitool: ‘Hoor niet bij die freaks’

Snelle koopt droomhuis in de buurt van Gorssel: ‘Ik ben terug aan De Overkant!’

5 januari Snelle heeft zijn eerste huis gekocht. Hij gaat aan ‘De Overkant’ wonen, meldt de 25-jarige artiest uit Deventer op zijn Instagramaccount. Snelle (geboortenaam Lars Bos) woonde tijdelijk in Amsterdam, maar laat weten dat hij blij is om terug te keren naar de regio waar hij is geboren en getogen.