Zanger Jan Rot op 64-jarige leeftijd overleden

‘Vanmorgen heeft Jan vredig en vol liefde het leven verlaten’, leest het bericht bij een foto van een zwaaiende Rot. ‘Hij heeft gekozen voor een stille crematie, zonder uitvaart.’

De artiest laat zijn vrouw Daan (45) achter, evenals dochters Elvis en Maantje Piet en zoons Rover en Wolf.



Rot, die aan uitgezaaide darmkanker leed, maakte onlangs bekend dat zijn conditie veel sneller achteruitging dan verwacht. Hij had geen maanden, maar slechts weken te leven. Daarom zegde hij alle optredens af, inclusief de grote verjaardagsvoorstelling van overmorgen, waar hij zo naar uitkeek.

‘Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken’, schreef hij toen. ‘En dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia. Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: het was een prachtig leven.’

Radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild eerde de zanger onlangs met een bijzonder kunstwerk, dat ook op de voorpagina van het AD verscheen. Het is geïnspireerd op de tekst van Ik was, de Jan Rot-versie van Sinatra’s My way. ,,Het is vloeken in de kerk, maar de tekst van Jan Rot komt bij mij veel meer aan dan die van het origineel’’, zei De Wild. ,,Jan Rot is oprecht eigenzinnig, one of a kind.’’



Het schilderij van Ruud de Wild voor Jan Rot.

Onverbloemd eerlijk

Jan Rot, die de teksten vertaalde van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys, kreeg afgelopen zomer te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. In Mezza, het magazine van deze site en krant, schreef hij wekelijks over zijn leven. Onverbloemd eerlijk en met zijn bekende relativerende humor. ,,Op mijn Twitter-account had ik staan: meer dan veertig jaar in de muziek en nooit een dag ziek geweest. Dat heb ik nu maar weggehaald’’, zei hij toen hij met zijn columns begon.

Afgelopen januari mocht hij bij uitzondering voor een tweede keer meedoen aan De slimste mens. Dat was een van zijn grootste wensen, nadat hij in 2012 op het nippertje de finale had verloren van Arjen Lubach, wat hem nog altijd stak. Ondanks zijn ‘chemobrein’, zoals hij zelf altijd zei, maakte hij een glorieuze comeback. Hij kwam tot en met de kwartfinale.

In een recente column blikte hij terug op een bijzondere avond in de Ziggo Dome. De zanger trad op bij Matthijs gaat door in concert en kreeg van 15.000 bezoekers een staande ovatie:

‘Backstage lopen tranen over de wangen’, schreef Rot over het concert. ‘Ja, je gaat dood, maar dit moment nemen ze ons allen niet meer af.’

