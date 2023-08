Zanger Sixto Rodiguez, hoofdpersoon van docu Searching for Sugarman, op 81-jarige leeftijd overleden

Zanger Sixto Rodriguez, de hoofdpersoon uit de met een Oscar bekroonde documentaire Searching for Sugarman uit 2012, is overleden. De Amerikaan is 81 jaar geworden, heeft zijn familie bekendgemaakt.

De carrière van Rodriguez, zoon van een Mexicaanse immigrant, was opmerkelijk. Zijn muziek sloeg in eigen land niet aan, maar werd wel populair in onder meer Afrika en Oceanië. Aan het eind van de jaren zeventig trad hij er enkele keren op, maar informatie over hem bleef schaars en uiteindelijk deed in deze landen het gerucht de ronde dat hij zelfmoord had gepleegd.

Eind jaren negentig was een groep vrienden vastbesloten uit te zoeken wat er met hun favoriete artiest was gebeurd. Ze vonden hem en namen contact met hem op - een proces dat een heropleving van zijn roem in Zuid-Afrika teweegbracht - en documenteerden het hele proces op film.

De beelden werden uiteindelijk gebruikt voor de documentaire Searching for Sugarman, wat ervoor zorgde dat de carrière van Rodriguez ook elders een tweede leven kreeg. De film kreeg lovende kritieken en won in 2013 de Oscar voor beste documentaire. De muzikant brak daardoor ook in eigen land door en trad op in veelbekeken talkshows van David Letterman en Jay Leno.

Rodriguez was daarna ook enkele keren in Nederland te zien. Hij trad onder meer op in de toenmalige Heineken Music Hall in Amsterdam.

