Zanger van band Dr. Hook overleden

Sawyer maakte deel uit van de band tussen 1969 en 1981. De meeste hits van de groep werden door andere leden gezongen, maar door zijn ooglapje en cowboyhoed was Sawyer het opvallendste lid van Dr. Hook & The Medicine Show. Hij droeg dat ooglapje omdat hij bij een auto-ongeluk een oog had verloren.

Sawyer was leadzanger van het nummer The cover of te Rolling Stone uit het begin van de jaren zeventig. Andere grote hits van de band waren When you're in love with a beautiful woman, Sylvia's mother en Baby make her blue jeans talk.