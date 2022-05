Zangeres Charli XCX is stem kwijt en zegt uitverkocht concert in Utrecht af

‘Ik moet van de dokter zowel mijn stem als mijn lijf rust geven, in de hoop dat mijn stem zo snel mogelijk terugkomt. Ik wou dat er een manier was om toch op te treden voor jullie, maar zingen is nu onmogelijk.’ De show eist daarnaast fysiek veel de zangeres en ze heeft nu te veel pijn, schrijft Charlotte Aitchison, zoals ze echt heet.

Charli XCX is onder meer bekend van haar hit Boom clap uit 2014, die te horen was in de film The fault in our stars. De bijbehorende clip nam ze op in Amsterdam: