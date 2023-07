Zangeres en actrice Jane Birkin op 76-jarige leeftijd overleden

Zangeres en actrice Jane Birkin is op 76-jarige leeftijd overleden. Volgens Franse media werd ze zondagochtend levenloos in haar woning in Parijs aangetroffen.

De zangeres zegde onlangs nog haar concerten af vanwege gezondheidsredenen. ‘Ik ben altijd een grote optimist geweest en ik realiseer me dat ik nog wat tijd nodig heb om weer op het podium te kunnen staan’, liet ze afgelopen mei in een verklaring weten.

Jane Birkin werd geboren in 1946 in Londen en verhuisde eind jaren 60 naar Frankrijk. Na haar eerste huwelijk met componist John Barry ontmoette ze Serge Gainsbourg. Samen vormen ze een iconisch koppel, dat in 1969 de hitlijsten bestormde met het duet Je t’aime moi non plus. Gainsbourg schreef het nummer in eerste instantie met Brigitte Bardot, maar die vond het te gewaagd.

In het begin van de jaren zeventig richtte Birkin zich voornamelijk op haar filmcarrière, onder meer als lesbische geliefde van Brigitte Bardot in Don Juan 73 van Roger Vadim. In 1987 speelde zij in de film Kung Fu Master van Agnès Varda, waarvoor ze ook het script schreef. Haar rol van een veertigjarige vrouw die een relatie begint met een vijftienjarige jongen zorgde voor enige controverse.

Birkin had drie kinderen bij drie verschillende mannen. Dochter Kate Barry kreeg ze met de Britse componist John Barry. Kate overleed in 2013 na een val uit het raam van haar appartement in Parijs. Met Gainsbourg kreeg ze een tweede dochter, actrice Charlotte Gainsbourg. Met regisseur Jacques Doillon volgde later nog een derde dochter, Lou Doillon.

In de modewereld staat Birkin vooral bekend om haar wereldberoemde Birkin tas. Wie zo’n tas, meestal gemaakt van krokodillenleer, in zijn collectie wil hebben moet een flinke duit in het zakje doen. De prijs van de iconische tas begint bij 5000 euro en loopt op tot ongeveer 140.000 euro. Het verhaal gaat dat de tas naar Birkin is vernoemd omdat de zangeres geen geschikte leren tas voor dagelijks gebruik kon vinden. Toenmalig hoofdontwerper van Hèrmes, Jean-Louis Dumas, ving het verhaal op en besloot een tas te ontwerpen die voldeed aan Jane haar eisen. Enige tijd later werd Jane haar droomtas bij haar appartement bezorgd met een briefje van Dumas. Hij had de tas de naam Birkin gegeven.

