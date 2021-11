Zangeres Lizzo over hoe ‘vermoeiend’ het is plussize te zijn: ‘Wil er niet meer over praten’

Lizzo is een boegbeeld geworden van het verzet tegen de maatschappelijke normen en verlegt de grenzen van wat als conventioneel aantrekkelijk wordt beschouwd. Ze gebruikt haar platform regelmatig om inclusiviteit en diversiteit te promoten, en wordt vaak bejubeld om haar frisse wind qua looks binnen de muziekindustrie.



Maar de populaire zangeres stelt in het interview dat ze niet wil dat haar platform wordt gebruikt om nog meer nadruk te leggen op plussize zwarte vrouwen. In plaats daarvan wil ze mensen inspireren om verder te kijken dan het uiterlijk: ,,Het is vermoeiend”, zegt ze. ,,En dat is het punt: ik wil hier niet meer over praten.”



In 2020 liet de zangeres in een interview met Vogue al weten niet meer achter de term ‘body positivity’ te staan: ,,Dik zijn is niet positief, maar gewoon hartstikke normaal.” De volgende stap voor haar is dan ook om over te schakelen op de term ‘body normative’.