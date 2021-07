Zangeres Lorde dronk zo veel in talkshow dat ze achteraf aan infuus moest

Zangeres Lorde zegt concert in Israël af op aandringen van fans

24 december Het concert dat de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lorde (21) in juni zou geven in Tel Aviv is afgelast. Dat schrijven lokale media. De populaire zangeres kwam tot dat besluit nadat een Palestijnse en een Joodse Nieuw-Zeelander haar in een open brief hadden opgeroepen om weg te blijven, omdat haar optreden mogelijk propaganda zou zijn voor Israël.