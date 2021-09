fotoDe veelbesproken nieuwe albumhoes van Lorde (24), waarop haar billen de hoofdrol spelen, was tot voor kort ondenkbaar voor de zangeres. Maar na jaren van onzekerheid zegt de Nieuw-Zeelandse immuun te zijn voor nare opmerkingen over haar lijf. Op een nieuwe Vogue -cover poseert ze met slechts een groot sieraad over haar torso. ,,Mijn lichaam is geweldig.’’

De bekende Amerikaanse talkshowhost Stephen Colbert wilde onlangs dolgraag het album Solar Power laten zien toen Lorde te gast was. Maar het mocht niet van zender CBS. De hoes, waarop de artiest van onderaf is gefotografeerd in haar bikini, was te sexy.

Het was nogal een stijlbreuk voor de Royals-zangeres, die voorheen weinig van sexy kiekjes moest hebben. Tijdens de jarenlange pauze na haar vorige plaat voelde Lorde zich naar eigen zeggen voor het eerst ‘jong’. ,,Dat betekende dat ik me zelfverzekerd genoeg voelde om mijn kont met de wereld te delen. Ik zou dat als tiener niet hebben gekund’’, zegt ze in haar coverinterview met Vogue.



Volledig scherm Lorde op de cover van Solar Power. © Universal

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, zoals ze voluit heet, brak door toen ze 17 jaar was. ,,Als je heel beroemd bent op jonge leeftijd, worden je gevoelens vergroot. In die tijd spraken mensen over mijn lichaam op Twitter en de natuurlijke reactie was om daarvoor weg te vluchten. Nu ken ik mijn waarde en mijn kracht en mijn lichaam is, om te beginnen, geweldig.’’

Quote Ik denk de hele tijd: oh ja, deze persoon die ik ken, heeft mijn kont gezien Lorde

Haar achterwerk mag dan centraal staan op de hoes, het album draait natuurlijk om de liedjes en het ‘brein’ dat ze bedacht. ,,Ik denk niet dat je me nu nog een slecht gevoel kan geven door iets over mijn lichaam te zeggen, maar dat is het verschil tussen 16 en 24 jaar.’’ Een sexy foto past goed bij het album, waarvoor ze inspiratie haalde uit de natuur. ,,Één zijn met de natuur is als flirten. Zo voelde het voor mij. Speels, blij en een beetje viezig.’’



Hoe zelfverzekerd Lorde tegenwoordig ook is, de billenfoto was toch even wennen. ,,Het is grappig, ik denk de hele tijd: oh ja, deze persoon die ik ken, heeft mijn kont gezien’’, grapte ze eerder. ,,Het is een gekke gewaarwording om te beseffen dat iedereen die je kent je kont heeft gezien. Ik heb geen spijt. Ik hou van deze cover en vind het prima dat dit de manier is waarop mensen mijn billen zien.’’

De foto was eerder dit jaar overigens voer voor memes, waarbij Lordes achterwerk onder meer werd vervangen door een harig exemplaar. De zangeres heeft alle sociale media uit haar leven gebannen, maar kreeg er via vrienden toch een paar onder ogen. ,,Ze waren erg grappig, ik vond ze leuk. Ik krijg er normaal niks van mee, maar dit juich ik toe.’’

Volledig scherm De volledige cover met Lorde. © Vogue

