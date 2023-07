Zangeres Sinéad O’Connor overleden op 56-jarige leeftijd

De Ierse zangeres Sinéad O’Connor is overleden op 56-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie bevestigd. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

In een korte verklaring schrijft de familie: ,,Het is met grote droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Sinéad aankondigen. Haar familie en vrienden zijn er kapot van en hebben om privacy gevraagd in deze zeer moeilijke tijd.”

O’Connor bracht in totaal tien studioalbums uit, maar zal wereldwijd toch vooral herinnerd worden door haar grootste hit Nothing Compares 2 U uit 1990. In Nederland stond ze acht weken op de eerste positie van de Top 40 met de cover van het nummer van Prince. Haar doorbraak beleefde ze een paar jaar eerder al met het nummer Troy, dat ze in 1987 uitbracht. Nothing Compares 2 U en Troy staan nog altijd hoog genoteerd in de Top 2000 van Radio 2.

Het overlijden van de zangeres komt een jaar nadat haar 17-jarige zoon Shane in januari 2022 zelfmoord pleegde, nadat hij uit de instelling ontsnapte waar hij werd behandeld voor mentale problemen. Het verlies van haar kind was een enorm zware klap voor de artiest. Vier dagen na het overlijden liet O’Connor zichzelf opnemen in het ziekenhuis. Op 17 juli tweette ze nog over hoe moeilijk ze had met Shanes overlijden.

De artiest, die zelf kampte met een bipolaire stoornis, kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege uitspraken over onder meer haar mentale problemen. In 2021 bracht ze haar autobiografie uit waarin ze onder meer vertelt over haar moeilijke jeugd. In 2017 plaatste ze een wanhopige videoboodschap op Facebook. Daarin zei ze zich alleen en depressief te voelen sinds ze de voogdij over haar zoon was kwijtgeraakt. Ze zei al twee jaar met suïcideplannen rond te lopen, daarvan alleen weerhouden door haar artsen en psychiaters.

De muziekwereld schrok van de beelden van de zangeres, die sinds haar doorbraak altijd de controverse en commotie vakkundig leek te regisseren. Haar gemillimeterde kapsel werd onderdeel van de popmuziekcanon van de nineties. In die jaren worstelde ze met haar katholieke opvoeding.



Iconisch is het moment tijdens Saturday Night Live in 1992 toen ze een foto van de paus verscheurde. Niemand die aanwezig was in de tv-studio, wist dat O’Connor dit van plan was. Op het moment dat ze die actie uitvoerde, volgde er een doodse stilte. De verbijstering was hoorbaar.

In 2017 vroeg O’Connor uiteindelijk om excommunicatie uit de kerk. Niet veel later bekeerde ze zich tot de islam. Tot tweemaal toe veranderde ze haar naam. Eerst heette ze Magda Davitt, tegenwoordig Shuhada’ Sadaqat. In 2021 kondigde O’Connor aan met pensioen te gaan, maar ze kwam daar later op terug. De muzikante liet eerder deze maand nog op Facebook weten dat ze terug naar Londen was verhuisd om haar nieuwe album af te maken. Ook deelde de artiest dat ze hoopte op tournee te kunnen gaan, door onder meer Europa en de Verenigde Staten.

O’Connor had vier kinderen en laat twee zonen en een dochter na: Jake (36), Roisin (28) en Yeshua (17).

