Zangshowoorlog ten einde: RTL wint glansrijk, SBS scoort niet met oude RTL-hit

Zeven weken lang gingen RTL 4 en SBS 6 de strijd met elkaar aan op de vrijdagavond met allebei een zangshow. RTL 4 kwam met een Brits format All Together Now , terwijl SBS 6 de succesformule It Takes 2 over had genomen van RTL. Het resulteerde in een 7-0 overwinning voor RTL 4. Gisteravond werd All Together Now door 1,1 miljoen kijkers bekeken, terwijl de grote finale van It Takes 2 het moest doen met slechts 581.000 belangstellenden.

De strijd tussen Talpa, waar SBS 6 onder valt, en RTL 4 is al een tijdje bezig. Grootste wapenfeit is het getouwtrek rond kijkcijferknaller The Voice of Holland. Die talentenjacht is bedacht en geproduceerd door John de Mol en hij wil het programma graag mee naar zijn eigen Talpa hebben. Zonder succes overigens, de show blijft ondanks inspanningen van de mediatycoon de komende tijd voorlopig nog te zien bij RTL.



Wat wel lukte was het overnemen van enkele presentatoren. Onder meer Gordon stapte over, maar ook zus Linda de Mol. Daarnaast werden er ook een aantal formats overgenomen, die de afgelopen jaren te zien waren bij RTL. Die zender werd daardoor gedwongen te vernieuwen en kon niet verder bouwen op oude successen. Zo ontstond een heuse zangshowoorlog nadat It Takes 2 recht tegenover het nieuwe zangprogramma All Together Now kwam te staan.



Dromen

It Takes 2 was drie seizoenen te zien bij RTL 4. Het eerste seizoen was een grote hit en sloot af met dik 1,8 miljoen kijkers. De laatste twee seizoenen scoorden mooie cijfers, maar de finales wisten net de miljoengrens niet te doorbreken. Dat zijn cijfers waren ze bij SBS 6 echter van dromen. Een programma met 900.000 kijkers zou meteen een van de best bekeken titels van de zender zijn.



Die kijkcijferaantallen kwamen er niet. Hoewel er voor de eerste aflevering bijna 700.000 kijkers inschakelden, bleek het publiek uiteindelijk niet massaal mee te verhuizen. Gisteravond was de finale en daar schakelden slechts 581.000 belangstellenden voor in. Daarmee noteert SBS 6 met de zangshow voor BN’ers veruit de minst bekeken finale ooit. Hoewel presentatoren Winston Gerschtanowitz en Gordon gisteren nog vrolijk afsloten met ‘tot volgend jaar', is het de vraag of dat vervolg er daadwerkelijk komt.



Bij RTL daarentegen kunnen de slingers uit. Na wat schommelingen in de eerste weken bleek All Together Now een publiekslieveling. De zangshow, gepresenteerd door Chantal Janzen, weet uiteindelijk wekelijks meer dan een miljoen kijkers vast te houden. Daarmee scoort het ook hogere cijfers dan de vorige twee seizoenen van It Takes 2. De vernieuwingsslag pakt dus succesvol uit voor die zender. De kans op een tweede seizoen voor All Together Now lijkt dan ook levensgroot.



Elfde plek

All Together Now eindigde gisteren op de tweede plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Het Achtuurjournaal (1,5 miljoen) op NPO 1 was het best bekeken programma van de avond. De voetbalwedstrijd tussen de Engelse en Argentijnse vrouwen op NPO 3 was met bijna één miljoen kijkers goed voor plek drie. It Takes 2 moest genoegen nemen met een elfde plek.