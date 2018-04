Zangtalentjes maken zich op voor grote finale van The Voice Kids

Extra show schlagerko­ning Heino in Melkweg

13:28 De wereldberoemde Duitse schlagerzanger Heino doet tijdens zijn afscheidstour volgend jaar twee keer Nederland aan. De zanger staat op 31 maart in de Melkweg in Amsterdam, maakte concertorganisator Loud Noise bekend. Het eerste concert is op 8 maart in de Effenaar in Eindhoven.