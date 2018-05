Zaterdagshow Sanne Wallis de Vries trapt af met 816.000 kijkers

Het is een veelbelovende start voor een satirisch nieuwsprogramma, waarmee de publieke omroep de afgelopen jaren wisselend succes had. Het onlangs gestopte De Kwis was wekelijks goed voor zo'n anderhalf miljoen kijkers, maar Als Je Alles Hebt Gehad (met Paul de Leeuw en Marc-Marie Huijbregts) en Dwars door de Week (met Sophie Hilbrand) trokken eerder veel minder publiek.



Theatermaker Sanne, die op tv meestal met typetjes te zien is, ontvangt in haar personalityshow onder meer haar eigen helden. Ondanks het nieuwsachtige karakter zijn er geen actuele gasten. De comédienne kan namelijk niet een heel interview lang haar belangstelling vasthouden, bleek bij het oefenen.



,,Elke keer als ik weer een kaartje voor een volgende vraag pakte was het muisstil'', vertelde ze daarover aan De Telegraaf. ,,Het publiek moest lachen, maar om de verkeerde redenen. Dus die actuele gast is eruit gehaald.''