Ze is terug: Rihanna treedt op tijdens halftime show Super Bowl

Apple vervangt Pepsi als sponsor Halftime Show Super Bowl

Apple Music is de nieuwe sponsor van de roemruchte Halftime Show tijdens de Super Bowl. Apple vervangt frisdrankmerk Pepsi als geldschieter van de show in de rust van de finale van de Amerikaanse footballcompetitie. De Super Bowl is doorgaans het best bekeken televisie-evenement van het jaar in de Verenigde Staten.

23 september