Ze staat bekend om haar klare taal, maar toen kwam het woordje ‘seks’

Jamie Foxx 30 jaar acteur: van Ray Charles tot vampierja­ger

Jamie Foxx (54), vanaf morgen te zien in de vampierkomedie Day Shift op Netflix, is nu dertig jaar actief als een van de meest productieve en veelzijdige acteurs van Hollywood. Maar film is lang niet zijn enige uitlaatklep. Tijd voor een bescheiden terug- en vooruitblik.

3:40