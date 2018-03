Zelden zong Jimi Hendrix zo rauw

De definitie van het woord ‘nieuw’ wordt daarbij met de jaren verder opgerekt. Both Sides of the Sky is het twaalfde postume album en het slotdeel van een drieluik waartoe ook Valleys of Neptune (2010) en People, Hell & Angels (2013) behoren. ‘Dit album bevat 10 nooit eerder uitgebrachte tracks,’ ronkt het persbericht van Both Sides of the Sky. Dat klopt feitelijk, maar betekent niet dat het om onbekende nummers gaat.



Het album beslaat een periode van begin 1968 tot begin 1970, waarin Hendrix onder meer werkte als onderdeel van het trio Band of Gypsys, met drummer Buddy Miles en bassist Billy Cox. Samen spelen ze onder meer klassieke bluessongs als Manish Boy en Lover Man. Die verschenen al eerder in andere versies op plaat of op het livepodium. Alleen de ware Hendrixadept hoort de verschillen in de gitaarsolo’s.