Zeldzame prestatie in Miljoenenjacht, Linda de Mol gelooft haar ogen niet

Taylor Swift vol energie begonnen aan eerste tour in vijf jaar, 44 nummers in drie uur

Taylor Swift is begonnen aan haar eerste tournee in vijf jaar tijd en dat is haar goed bevallen. De zangeres heeft haar fans de afgelopen jaren erg gemist, vertelde ze vrijdag volgens Amerikaanse media aan de 80.000 bezoekers van de show in Glendale in de Amerikaanse staat Arizona.