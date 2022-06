Zelenski in de voetsporen van Chaplin in Servant of the People

In onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag

Servant of The People Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie (Netflix)



Tijdens het recente Filmfestival van Cannes verwees de president van Oekraïne, Volodimir Zelenski, in een openingstoespraak naar Charlie Chaplin van wie hij duidelijk een bewonderaar is. Met name diens humane toespraak in The Great Dictator werd door Zelenski aangehaald.

Dat de president zelf een verleden als komiek heeft is bekend. Of hij in de schaduw van Chaplin kan staan is een ander verhaal. In elk geval speelt hij in de komische serie Servant of The People, stammend uit 2015-2019 en nu te zien op Netflix, een rol die Chaplin zeker zou bevallen.

Hoofdpersoon is een door Zelenski gespeelde geschiedenisleraar die tot zijn verbijstering van de ene op de andere dag tot president van Oekraïne wordt benoemd. Hij is een kleine gewone man die opeens een speelbal dreigt te worden in een machtsstrijd maar vasthoudt aan zijn integriteit. Zo wordt hij in de eerste aflevering in het nette pak gehesen en mag hij zelfs een peperduur horloge uitkiezen. ,,Neem deze. Poetin draagt hem ook.”

Het is geestig om de toenmalige speldenprikken richting Poetin te turven in deze reeks die op milde wijze corruptie, nepotisme en belangenverstrengelingen op de hak neemt. Er zijn drie seizoenen gemaakt, maar de formule maakt al snel een uitgemolken indruk. Te veel herhalingen en de humor is vaak ook flauw.

Het is fascinerend om Zelenski als acteur aan het werk te zien. Zijn optreden lijkt op een repetitie voor wat hij nu dagelijks aan de wereld meedeelt. De serie was in Oekraïne enorm populair. De titel Dienaar van het Volk werd zelfs de naam van de politieke partij van Zelenski.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.