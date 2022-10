Zelfs voor voetbalhaters is Welcome to Wrexham een enorme aanrader

In onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag

Waargebeurd

Het lijkt op een plot van een komische Amerikaanse televisieserie over het lief en leed van een voetbalclub, denk aan de bekroonde mainstream-hit Ted Lasso van Apple TV+, maar de verwikkelingen in de Disney-reeks Welcome to Wrexham berusten op echte gebeurtenissen.

Twee jaar geleden kocht de Canadese Hollywood-ster Ryan Reynolds (vooral bekend van de superheldenparodie Deadpool) samen met zijn Amerikaanse collega Rob McElhenney (It’s always sunny in Philadelphia) de historische voetbalclub Wrexham uit Wales.

Ze deden dat niet voor de lol na een avondje doorzakken, maar met de serieuze intentie om de in verval geraakte club uit de misère te helpen. Beiden trokken de portemonnee en betaalden 3,4 miljoen dollar voor de club die al dertien jaar in de allerlaagste regionen van het Britse profvoetbal bivakkeert. Dat het duo totaal geen benul heeft van Europees voetbal inclusief de spelregels, is een bijkomstigheid.

Het hele traject van de aankoop en het vervolg is vastgelegd in de documentaireserie Welcome to Wrexham die vooral vermakelijk is door de breed uitgemeten cultuurverschillen tussen de kopers en het clubmilieu.

Welcome to Wrexham Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Documentaire (Disney+)



Gouden greep

De keuze om Wrexham uit te kiezen, bleek al snel een gouden greep. De in 1864 opgerichte club beschikt over een van de oudste stadions ter wereld, heeft een trouwe aanhang die vooral uit het arbeidersmilieu afkomstig is en een roemrucht verleden waarvan niets is overgebleven.

Toch werden de potentiële nieuwe eigenaren niet meteen met open armen ontvangen. De clubleden wilden eerst Reynolds en McElhenney persoonlijk aan de tand voelen om erachter te komen of het tweetal wel serieuze bedoelingen.

Deze zoomgesprekken – het begin van de serie speelt zich tijdens de coronacrisis af – zijn ook in de serie opgenomen. De supporters zijn zowel starstruck als achterdochtig. Tegelijkertijd beseffen zij dat deze reddingsboei – na eerdere foute investeerders – de enige optie is om Wrexham een toekomst te geven. Uniek is het overigens niet. Ooit was Elton John eigenaar van de voetbalclub Watford, maar hij was wel een echte voetballiefhebber.

Door de flair van vooral Reynolds wordt het aanbod in dank aanvaard. Ook zijn verklaring dat de investering ook bedoeld is om de lokale gemeenschap te helpen valt in goede aarde.

Lachwekkend is de confrontatie tussen de spelers en de net ingevlogen Amerikaanse manager (die geen bal van de sport begrijpt) als de deal eenmaal rond is. De meewarige blikken waarmee zijn eerste toespraak in de kleedkamer door de spelers wordt ontvangen, spreken boekdelen.

Volledig scherm Welcome to Wrexham © AP

Weinig bemoedigend

Beide investeerders hebben op dat moment nog geen wedstrijd van hun club gezien. Dat gebeurt wel als zij via een satellietverbinding de eerste match in Hollywood kunnen volgen. Het is weinig bemoedigend, dus wordt snel duidelijk dat er ingegrepen moet worden.

Welcome to Wrexham is ook voor voetbalhaters zeker aan te bevelen. De reeks wemelt van de kleurrijke types, zeker in de supporterskern. Maar de onderliggende boodschap is dat de serie gaat over hoop uit onverwachte hoek. Gaandeweg blijkt dat zelfs een drukbezette ster als Reynolds oprecht begaan is met het lot van Wrexham. Het besef dat het geen speeltje voor hem of een publiciteitsstunt is – wat in zeker opzicht wel geldt voor de tv-serie – wordt meer en meer duidelijk. De serie maakt zonneklaar hoe belangrijk voetbal in het leven van mensen kan zijn. Zelfs als het een club van vergane glorie betreft zoals Wrexham.

