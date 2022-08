Zenuwen bij Martine van Os onterecht: elfde seizoen We zijn er Bijna goed voor miljoen kijkers

Martine van Os, presentatrice van het eerste uur, vertelde deze week in Op1 dat de goede kijkcijfers haar blijven verrassen. ,,We zijn ieder jaar weer een beetje nerveus of de mensen het tóch weer leuk gaan vinden. Er verandert natuurlijk niet zo heel erg veel.’’

Ook in het elfde seizoen van We zijn er Bijna! volgt de kijker een groep oudere Nederlandse toeristen die op reis gaat met camper of caravan. Dat is deze keer door Spanje. Vanaf de Cantabrische kust vertrekt de groep dwars door het binnenland richting de zuidkust. In totaal wordt er een kleine 3000 kilometer afgelegd. De serie volgt de vakantiegangers in hun dagelijkse wel en wee en wordt daardoor ook weleens slow-tv genoemd, maar dat is volgens Van Os niet helemaal juist. ,,Mensen noemen het slow-tv, maar het grappige is: als je goed kijkt, zie je dat geen scène langer dan een minuut duurt”, zei ze onlangs nog tegen Televizier.