Zes maanden Twan Huys: één keer boven de miljoen kijkers

Twan maakte tot vrijdag 115 afleveringen van Late Night. In zijn eerste week begon hij met ruim een half miljoen kijkers, maar al snel gingen de cijfers omlaag. In de tweede week zette Twan nog wel een uitschieter neer. Ruim 1,7 miljoen zaten voor de televisie toen in de talkshow de winnaar van The Voice Senior werd bekendgemaakt.

In het vervolg schommelden de cijfers tussen de 200.000 en 400.000 kijkers. De vrijdagen werden vrijwel steevast beter bekeken dankzij populaire shows als The Voice in het voorprogramma. Het diepterecord werd neergezet op 22 oktober, toen (inclusief uitgesteld kijken) nog 193.000 mensen Late Night zagen.