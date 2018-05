Zesde seizoen voor NBC's misdaadserie The Blacklist

Het vijfde seizoen van de misdaadserie wordt momenteel uitgezonden en is in Nederland te zien op RTL5. De laatste aflevering wordt woensdag in de Verenigde Staten uitgezonden. Het is nog niet bekend wanneer het zesde seizoen begint.

Acteur James Spader speelt in The Blacklist Raymond Reddington, een ex-marinier die bezig is een crimineel imperium op te bouwen. Dat doet hij samen met Elizabeth Keen, gespeeld door actrice Megan Boone. Zij is zijn dochter maar ook een FBI-agent die haar werk moet doen. Daarbij wordt ze verscheurd door de familieband én de verleiding haar toch meer criminele instinct te volgen.

'In een wereld waar de zoektocht naar Blacklisters (personen op de zwarte lijst van de FBI) een familiebusiness is geworden, zal Red ongetwijfeld zijn naam als de conciërge van de criminaliteit weer opeisen', aldus Deadline.

Andere rollen in The Blacklist worden vertolkt door Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison, Mozhan Marnò en Hisham Tawfiq.

Famke Janssen

De Nederlandse Famke Janssen was vorig jaar te zien in de spin-off van de Amerikaanse misdaadserie op RTL5. In The Blacklist: Redemption speelde de 52-jarige actrice de rol van Susan 'Scottie' Halsted. Zij erft het bedrijf van haar man in de veronderstelling dat hij overleden is. Ook haar zoon die in haar beleving op driejarige leeftijd overleed, blijkt niet dood te zijn. Sterker nog: hij werkt in haar bedrijf.

,,Susan is een ingewikkeld personage met een heel sterk karakter dat haar bedrijf in haar eentje aankan maar ook erg beschadigd raakte door wat er is gebeurd", zei Janssen begin vorig jaar.

Volledig scherm Famke Janssen als Susan Hargrave in The Blacklist Redemption. © NBC

Wereldwijde hit

‘The Blacklist’ is wereldwijd al jaren een hit. Bij Videoland is de NBC-serie één van de best bekeken internationale titels. De misdaadserie was in de Verenigde Staten meteen een enorme hit toen ze in 2013 begon na The Voice op maandag. Het tweede seizoen scoorde opnieuw toen NBC de serie verschoof naar de donderdagavond en uitzond na de immens populaire Super Bowl, de American footballfinale. Hoewel de kijkcijfers nooit meer die van het eerste seizoen overtroffen, was het een relatief constante kijkcijfershit, gestimuleerd door solide DVR-inkomsten (Digitale Videorecorder).