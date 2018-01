Zesde studioalbum Jeugd van Tegenwoordig heet Luek

Plekken voor processie The Passion al uitverkocht

30 januari De 900 plekken in de processie van het tv-spektakel The Passion zijn allemaal vergeven. Volgens een woordvoerder van de EO konden 450 mensen in Amsterdam-Zuidoost, waar het evenement dit jaar is, zich afgelopen week opgeven. De resterende 450 plekken waren vandaag in ruim tien minuten weg.