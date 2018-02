Zeven pittige uitspraken uit de biografie van Gordon

Het als 'spraakmakend' aangekondigde levensverhaal van Gordon ligt in de winkels. Maar hoe opzienbarend is de biografie van de 49-jarige entertainer eigenlijk? We zetten een aantal pittige uitspraken en onthullingen uit het boek op een rij.

,,Ik denk dat ik een van de weinigen ben die John de Mol weleens verrot heeft gescholden. Omdat we wederzijds respect voor elkaar hebben opgebouwd. Hij heeft prachtige dingen gemaakt, is oppermachtig en ik heb altijd laten zien dat ik me de kaas niet van het brood laat eten. Ik ben eerlijk tegen hem, zeg waar het op staat. Ik denk dat hij dat uiteindelijk misschien wel verfrissend vond in een wereld vol jaknikkers. Het leuke is: als we nu een redactievergadering hebben, kan ik ook gewoon achter hem aan zitten om hem te kietelen. Rent ie door z'n kantoor en komt ie niet meer bij.''

Over Gerard Joling: Gordons 'valse stiefzus', met wie hij onder meer de succesvolle series 'Geer & Goor' maakte.

,,Het is een rare vogel. Maar uiteindelijk, na alles, hebben we toch dat wederzijdse respect voor elkaar. Ik weet dat we samen iets heel moois hebben en maken, maar daarbuiten hoeven we elkaar niet te zien. Uiteindelijk is het geen vriendschap. Als hij me een hak zou kunnen zetten, zou hij het doen.'' ,,Uiteindelijk heeft Gerard alles van me overgenomen, en heb ik dat laten gebeuren. Die T-shirts met die teksten als 'Ik heb er geen kracht meer voor', die waren van mij, mijn uitspraken, mijn idee.''

Over presentator Winston Gerschtanowitz.

,,Ik wist vanaf een bepaald moment dat ik geen echte vrienden in het vak heb. Vriendschap en samenwerken zijn twee verschillende dingen. Sindsdien laat ik niemand uit het wereldje meer dichtbij komen. Zelfs Winston Gerschtanowitz niet. Ik dacht echt dat hij een van allerbeste vrienden in het vak was. Tot hij ging trouwen met Renate Verbaan. Leuk voor ze, natuurlijk, maar ik moest bij RTL Boulevard zien dat hij met zijn 'vrienden' naar Las Vegas was geweest voor zijn vrijgezellenfeest. Als je dat soort signalen krijgt, als 'vriend'... Wat is dat toch, dat mensen me dat elke keer aandoen?''

Over producer John Ewbank, die Gordon ontmoette tijdens zijn deelname aan het Nationale Songfestival en onder andere de hit Kon ik nog maar even bij je zijn opnam.

,,Ik zat gewoon achter hem aan, wilde met hem aanpappen, maar dat had hij helemaal niet door. We werden uiteindelijk vriendjes. John woonde in Zoetermeer, ik in Amsterdam-Noord, maar we zochten elkaar regelmatig op. We hebben nog weleens samen porno gekeken. Twee twintigers, samen trekken, bij John in zijn appartement. Hij had natuurlijk niet door dat ik op een afstand naar zijn pik zat te kijken. Fantastisch toch.''

Over royaltyverslaggever Marc van der Linden, met wie Gordon 18 jaar lang bevriend was.

,,In de emailaccount van een Spaanse ex zag ik mailtjes binnenkomen van Marc van der Linden, destijds een goede vriend. Hij liet de Spanjaard weten hoe hij mij echt goed te grazen kon nemen, hoe hij me geld kon aftroggelen, dat soort ellende. (...) Het moet jaloezie zijn geweest. Waarom doe je anders zoiets? Ik heb die mails nog, heb ze ook aan vrienden laten lezen, maar ik heb er verder niets mee gedaan. Ik kan heel goed vergeven, maar zal dit nooit vergeten.''

Over Rene Froger, één van De Toppers.

,,De Toppers slaan elkaar ondertussen gewoon de hersens in. Er is me verteld dat Jeroen van der Boom zelfs aan de hartbewaking lag omdat hij het gedrag van René niet meer aankon. Ga maar lekker door met je fake vriendschap, maar aan mijn lijf geen polonaise. Ik hoef dat niet, ik wil dat niet meer.''



Nu, over de nasleep van zijn vertrek bij De Toppers: ,,Het is een van de redenen geweest dat ik twee jaar geleden bijna failliet was.''

Over Catherine Keyl.

,,Ik werd in 1993 tegen mijn zin in ge-out door Catherine bij de 5 Uur Show. (...) Ik had van tevoren tegen haar gezegd dat ik het er niet over wilde hebben dat ik bi ben. Uiteindelijk flikte ze het toch. Dat heb ik haar heel erg kwalijk genomen. Het is zo gelopen en ik ben hartstikke goed met haar, maar het is natuurlijk niet oké. Ze vroeg ineens: 'Val jij op jongens of op meisjes?' (...) Voor het grote publiek was ik direct 'die homo'.''