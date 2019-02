Zieke Freek Vonk terug in Nederland: nog steeds onduidelijk wat hij heeft

Hoewel Freek zich nog niet helemaal goed voelt, is hij in ieder geval niet zo ziek dat hij de hele dag op bed moet blijven liggen. Vanmiddag plaatste hij nog een foto van zichzelf in een bos in Nederland, waar hij was gaan wandelen. ,,Van de Filipijnse wildernis terug naar de Nederlandse (stads-)jungle! Buitenspelen is altijd leuk", schreef hij erbij.



De dierenfreak was in de jungle van de Filipijnen voor de opnames van Freeks Wilde Wereld, maar heeft de opnames halverwege moeten staken. Volgens de VPRO komt het programma daardoor niet in gevaar. Zodra Freek weer helemaal beter is, gaan de opnames verder.