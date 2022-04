Zieke Harry de Winter wil geen lijdensweg: ‘Geen hospice of zes mantelzorgers om me heen’

In de allerlaatste Wintertijd sprak presentator en tv-producent Harry de Winter zaterdagavond over zijn ongeneeslijke vorm van kanker. Het gaat nu goed met hem. De Winter wil proberen zijn leven zo lang mogelijk te rekken, maar niet ten koste van alles.

Tegen Jeroen Pauw, die de allerlaatste Wintertijd presenteerde, vertelde De Winter zijn ziekte asbestkanker wel jammer te vinden. Onlangs werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. ,,Het is een beetje jong, 72 is gewoon niet oud genoeg.” Tegelijkertijd wil hij het leven niet rekken ten koste van alles. ,,Ik ga niet een lijdensweg in van jaren in een hospice of een ziekenhuisbed, of in mijn huiskamer met zes mantelzorgers. Dan neem ik het heft wel in eigen hand.”

De Winter was op vakantie in Nieuw Zeeland toen hij benauwd werd. Hij bleek vocht in zijn longen te hebben. Uiteindelijk bleek na een kijkoperatie dat de presentator kanker had. Hij volgt nu een kuur en zegt zich goed te voelen. ,,Maar er hangt een zwaard van Damocles boven.”

Grafsteen

De Winter zei dat hij alles al geregeld heeft, maar een tekst voor zijn grafsteen heeft hij nog niet. ,,Ik las laatst ergens: het belangrijkste zijn niet de jaartallen, maar het streepje ertussen.”

,,Ik ben niet met de dood bezig”, zei De Winter nog. Pas als de artsen zeggen dat hij is uitbehandeld gaat hij erover nadenken. ,,Ik kan toch niet de hele dag met die dood bezig zijn.” Nu hij zich nog goed voelt, probeert hij zo veel mogelijk uit het leven te halen. Reizen, zo lang het nog kan, maar ook bezig zijn met zijn kunstwerken en luisteren naar muziek.

Wintertijd, uitgezonden door Omroep MAX, wordt normaal gepresenteerd door Harry de Winter. Maar in de laatste aflevering mocht de bedenker van Wintertijd zelf iets vertellen over de rol die muziek in zijn leven speelt en werd hij geïnterviewd door Jeroen Pauw.

Veertig jaar televisie

De Winter vertelde ruim veertig jaar televisieprogramma’s te hebben gemaakt. ,,De laatste twintig jaar deden we Wintertijd. Vorig jaar heb ik er vijf gemaakt.” De tv-producent haalde veel herinneringen op aan zijn lange tv-loopbaan. Er waren fragmenten te zien van De Filter Furore Show, een programma dat hij in de jaren 70 voor de NCRV maakte. Daarin interviewde hij artiesten als Fleetwood Mac, Johnny Guitar Watson en Rory Gallagher. Toen het programma stopte, werd hij producent van programma’s als Lingo, Je ziet maar en 12 steden, 13 ongelukken. Ook verzorgde hij concertregistraties van grote acts als U2, Pink Floyd, Madonna en Prince. ,,We kwamen in het paradijs terecht”, zei hij over alle muziekproducties die hij in de loop der jaren heeft gemaakt.

Ook mocht De Winter, zoals hij zijn gasten altijd liet doen, enkele van zijn favoriete muzikanten laten zien. Zo kwamen Bob Dylan, Tony Joe White en Johnny Cash en The Beatles, Canned Heat en Alex Roeka voorbij. Naar de aflevering op NPO 2 keken 374.000 mensen.

