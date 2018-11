Zieke Jörgen Raymann cancelt show

Het is niet duidelijk wat Raymann heeft. Ook kan het theater niet zeggen of de voorstelling op een later tijdstip kan worden ingehaald. Zijn woordvoerder was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.



Save the Earth! is een voorstelling over de nalatenschap van astronaut Wubbo Ockels (1946-2014). De eerstvolgende voorstelling is op 8 december in Emmen. Deze staat nog wel gewoon in de planning.