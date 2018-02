Zieke Pink spuugt keelpastille uit voor ze volkslied inzet

De finale van het American football wordt gespeeld in de ijzige kou in Minneapolis. De afgelopen maanden was het moment waarop het volkslied werd gezongen beladen, nadat verschillende spelers knielden. Ze protesteerden daarmee tegen racisme en politiegeweld, tot grote woede van de Amerikaanse president Donald Trump. Bij de Super Bowl bleef zulk protest uit.



Leslie Odom Jr zong eerst America the Beautiful, en Pink daarop The Star Spangled Banner. Op televisie was duidelijk te zien dat de zangeres op het laatste moment iets uit haar mond plukt en dat op het veld gooit. Na het optreden kreeg Pink kritiek omdat ze kauwgom zou hebben uitgespuugd, maar op Twitter legde ze uit dat ze tot op het laatste moment een keelpastille in haar mond had.