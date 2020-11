Zieke Ruud de Wild rest van de week niet op de radio

Na ontslag sidekicks ontbreekt ook Ruud de Wild op de radio: ‘Te ziek’

10 november Ruud de Wild is te ziek om radio te maken momenteel. Dat heeft zijn vervanger Paul Rabbering vanmiddag gemeld bij aanvang van zijn vaste middaguitzending. De dj is vandaag in het nieuws, omdat allebei zijn sidekicks abrupt zijn verdwenen bij zijn programma.