Ziekte George Kooymans betekent einde van Golden Earring: ‘Dit is een doodsklap’

Eind 2020 lichtte George Kooymans de andere bandleden in over de diagnose ALS. Zanger Barry Hay, drummer Cesar Zuiderwijk en bassist Rinus Gerritsen hielden het slechte nieuws voor zich, maar vrijdagochtend lekte het vroegtijdig uit. Kooymans reageerde vanmiddag kort via de telefoon: ,,Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS. Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That’s it.’’

De gitarist en zanger beseft dat concerten er niet meer in zitten. ,,Het is een progressieve ziekte. Optreden gaat helaas niet meer.’’ Zanger Barry Hay (72) en drummer Cesar Zuiderwijk (72) stellen vandaag duidelijk dat het bij de Earring alles of niets is. ,,Dit is een doodsklap. We hebben altijd gezegd dat we zouden doorgaan tot een van ons zou omvallen’’, zegt Hay. ,,Dat George dan de eerste is, had ik niet verwacht. Kooymans was altijd de taaiste van ons vier. Je filosofeert daar wel eens over: wie gaat er als eerste? Dan stond hij altijd achteraan in het rijtje. Het is klote, we hadden liever een afscheidstournee gepland, maar dit is helaas wat het is. Ons laatste optreden blijkt in 2019 in Ahoy te zijn geweest. Dat was een mooie show met familie en vrienden erbij, maar we hadden het liever anders gezien.’’

Vriendengroep

Hoe het ziekteproces van Kooymans zich ook ontwikkelt; doorgaan in een andere samenstelling is geen optie. ,,Dat gaat nooit gebeuren’’, zegt zowel Hay als Zuiderwijk. ,,We zijn een vriendengroep van vier mannen die onvervangbaar zijn. Een nieuw bandlid? Dat zou niet passen’’, aldus Zuiderwijk. ,,Laten we vooral blij zijn met die fantastische 50 jaar (in de huidige samenstelling, red.) die wij hebben meegemaakt.’’ Hay: ,,

Kooymans aandoening ALS is een zeldzame spierziekte. Volgens het Prinses Beatrix Spierfonds lijden in Nederland 1500 mensen aan de uiteindelijk dodelijke aandoening waarvoor nog gen effectieve behandeling bestaat. Bij ALS-patiënten neemt de kracht in steeds meer spieren af, uiteindelijk raken ook de ademhalingsspieren verlamd. Een bekende ALS-patiënt in Nederland was oud-voetbalinternational Fernando Ricksen. Hij overleed in 2019 na zes jaar aan de gevolgen van de ziekte.

Rinus Gerritsen, zanger Barry Hay en gitarist George Kooymans

Kooymans is samen met bassist Rinus Gerritsen vanaf het begin bij Golden Earring betrokken. Hij richtte in 1961 samen met zijn buurjongen Gerritsen de band The Tornados op. De jongens, 13 en 15 jaar oud, kwamen er al snel achter dat er al een band bestond met die naam, en kozen een nieuwe: The Golden Earrings. In de jaren erna versterkten Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de rockband, die succes kreeg in binnen- en buitenland. Kooymans vormt samen met Boudewijn de Groot en Henny Vrienten ook het trio Vreemde Kostgangers.