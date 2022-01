Ziggo biedt ESPN-kanaal met Ajax, Feyenoord of PSV

Nieuwsle­zer Henk Blok vertrekt weer bij Radio Veronica

Nieuwslezer Henk Blok gaat niet mee naar de nieuwe middagshow op Radio Veronica. Blok leest het nieuws in de huidige middagshow van Tim Klijn en Celine Huijsmans, maar daar komt per 10 januari een nieuwe show voor in de plaats, met dj Marisa Heutink. Blok heeft besloten niet mee te gaan naar het nieuwe programma, zo laat een woordvoerder van Talpa weten aan ANP.

4 januari