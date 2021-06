Ziggo Sport-baas: ‘Verlies van Formule 1-rechten zal een smet op mijn blazoen blijven’

De directie van Ziggo Sport is momenteel in gesprek met de Formule 1-gezichten Rob Kamphues, Robert Doornbos en Tom Coronel om het goed bekeken vrijdagavond-programma, Formule 1 Café , te behouden en uit te breiden met een nabeschouwing op maandag.

Mocht de Nordic Entertainment Group (Nent), de Scandinavische streamingsdienst die de Formule 1-rechten voor de neus van Ziggo Sport wegkaapte, het trio willen overnemen, dan hoopt Will Moerer op een samenwerking. ,,Zonder die gasten hebben we geen race-café”, erkent de directeur van Ziggo Sport. Ook wil hij in onderhandeling met Nent over een sublicentie, zodat Ziggo Sport korte samenvattingen kan uitzenden. Gemiddeld kijken ruim anderhalf miljoen Nederlanders naar de prestaties van Max Verstappen en co.