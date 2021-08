Ziggo Sport grijpt uitzendrechten MotoGP

De kwalificaties zijn op zaterdag, races op zondag. Vanzelfsprekend staat ook de TT van Assen op het programma. De MotoGP was voorheen bij Eurosport te zien. Ziggo Sport verlengde ook de contracten over de rechten van de NASCAR en eerder ook voor de IndyCar series en de Formule E. ,,Een grote sport en binnen de sportrechtenmarkt is het een pakket waar veel partijen in geïnteresseerd zijn”, stelt Will Moerer, directeur van Ziggo Sport over de MotoGP. ,,We zijn dan ook heel blij dat het ons gelukt is om deze rechten te verwerven. Ieder raceweekend levert spektakel op”.