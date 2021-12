Ziggo Sport krijgt toch beelden van Formule 1

Even leek het erop dat de rol van Ziggo Sport, de huidige Formule 1-zender in ons land, was uitgespeeld met de komst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group (NENT). Die zendt straks de races live uit via streamingdienst Viaplay. Maar de Nederlandse sportzender geeft zich nog niet gewonnen. Op vrijdagavond en zondagavond blijft Ziggo Sport Formule 1 Café uitzenden en op zaterdag aan het einde van de middag een programma met hoogtepunten van de kwalificatie of sprintrace. Het presentatieteam blijft intact met Rob Kamphues, die geflankeerd wordt door autosport-analytici Robert Doornbos, Rob van Gameren en Rick Winkelman. Daarnaast is Ziggo Sport nog in gesprek met commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. ,,Die willen we dolgraag behouden. Olav en Jack horen bij de Formule 1. Olav kan als geen ander de samenvattingen inspreken. Vertellen wat hij vindt van de ontwikkelingen. Hij is dé specialist van Nederland, net als Jack zou hij dan ook regelmatig bij ons zou kunnen aanschuiven”, stelt Marcel Beerthuizen, directeur van de sportzender.

Gratis

Ziggo Sport komt daarna met zijn eigen programma’s met samenvattingen van vrije trainingen, kwalificaties, sprintwedstrijden en de races zelf, 23 in totaal. Beerthuizen: ,,We behouden onze succesvolle formule van sport, journalistiek en entertainment. Met analyses, discussies, vooruitblikken, maar ook met een lach. We blijven een enthousiast familieprogramma. We vinden het belangrijk dat onze Vodafone/Ziggo-klanten gratis via Ziggo Sport de autosport kunnen blijven zien. Ziggo-klanten kunnen bij de lancering op 1 maart 2022 een Viaplay-abonnement met korting toevoegen aan hun tv- of internetpakket.



Het speelveld van de Formule 1 wordt zodoende almaar uitgebreider, want ook de NOS verwierf de rechten voor de samenvattingen, maar alleen op zaterdag en zondag. De Grand Prix van Zandvoort is de komende drie jaar wel live en gratis te volgen via de NOS. ,,Ik denk dat autosport na voetbal momenteel de populairste sport is. Iedereen wil weten wat Max Verstappen doet. Dat is ook de reden dat we onze kanalen dit weekend open gooien, waardoor de Formule 1 en dus de beslissende laatste race voor iedereen te zien is”, aldus Beerthuizen die met Ziggo Sport ook de rechten van MotoGP binnenhaalde. ,,We hebben zoveel aanbod. Volgend jaar twaalf EK’s en WK’s met Nederlandse teams in volleybal, beachvolleybal, handbal, basketbal en hockey. En heel veel internationale topsport. Voetbal, rugby, atletiek met de Diamond League, tennis waaronder Wimbledon, maar uiteraard zijn wij blij dat we ook die Formule 1 in samenvattingen kunnen blijven uitzenden.”