Zij zouden optreden: het artiestenleven in tijden van corona

Musicalactrice Willemijn Verkaik (44) zou normaliter spelen in Annie.

,,Mijn man ik zitten thuis in Maarn, een rustig dorpje op de Utrechtse Heuvelrug. We doen wat klusjes, ik heb bijvoorbeeld onze kantoorkamer opgeruimd. We wonen in een bosrijke omgeving en proberen nu van de natuur te genieten. Zoveel tijd hebben we daar normaal niet voor. We hebben wandelingen gemaakt die al heel lang op ons lijstje stonden.