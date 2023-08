Zijn snorrenkam, de mooiste jasjes en heel veel katten: dit veilinghuis toont privéleven Freddie Mercury

Een van de grootste veilingen ooit met items van Freddie Mercury opent deuren

De deuren van veilinghuis Sotheby’s in Londen zijn vanaf vrijdag een maand lang open voor een van de grootste veilingen ooit met spullen van Freddie Mercury. In de galerij in Londen staan tot en met 5 september meer dan 1400 stukken tentoongesteld uit het huis van de overleden Queen-zanger. Het pronkstuk is zijn geliefde piano waar Mercury een paar van zijn grootste hits op componeerde.