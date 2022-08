Zijn we er na Jurassic Park wel écht op vooruit gegaan met al die special effects?

Crisis bij 3FM na vertrek ‘spitsen’ Van der Lende en Hoogen­doorn? ‘Ze scoorden toch al niet’

Met het vertrek van Frank van der Lende en Sander Hoogendoorn verliest 3FM de bekendste stemmen. Maar of dit nu rampzalig is? Radio-experts beantwoorden drie vragen over de toekomst van het station.

9:32