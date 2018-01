Zimra Geurts wederom geveld door burn-out

Volgens een woordvoerder op Instagram neemt het model de aankomende tijd dan ook wat gas terug. De webwinkel van het bedrijf blijft gedurende haar afwezigheid geopend. Zodra Geurts is teruggekeerd, zal de collectie worden uitgebreid.



De voormalig Playboybunny opende afgelopen november haar webwinkel nadat ze zich een lange tijd gedeisd hield na een eerdere burn-out. ,,Ik had de duur van een burn-out behoorlijk onderschat, maar met elk stapje vooruitgang ben ik blij'', schreef ze toen in een openhartig bericht op Facebook. ,,Een burn-out is, in mijn beleving, vooral lichamelijk instorten en je hersenen storten daar ook gigantisch in mee. Het voelt een beetje alsof je qua leeftijd ineens een sprong naar de 80 maakt'', aldus Zimra. ,,Maar ik ben de burn-out echt meer dan dankbaar. Ook dit is een topic waar mensen nog lastig openlijk over praten, vooral omdat het wordt gezien als zweverig'', beweerde ze.