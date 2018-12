Zo chique als Philip Freriks zijn er weinig in Hilversum

Hilversum de slangenkuil doet zijn bijnaam deze dagen eer aan. Nu gaan ze in andere branches dan de tv-wereld ook vaak genoeg raar en respectloos met mensen om, dat weet ik heus wel, maar in een sector waar het draait om communicatie en beeldvorming is het extra wrang en ook extra kwalijk.



Ik heb het natuurlijk over Philip Freriks. Live ontslagen als columnist op de radio, door het VPRO-programma OVT afgelopen weekend. Wie het nog niet gedaan heeft: kijk vooral het webcamfilmpje terug, want radio is tegenwoordig ook een beetje tv, en zie hoe de term ‘pijnlijk’ een nieuwe betekenis krijgt, over de rug van de arme Philip. Hoop gedoe na afloop, publieke excuses, het was natuurlijk allemaal een misverstand en of hij alsjeblieft toch wil blijven.