Zo gaat het nu met Bianca Ryan die op haar twaalfde een kerstklassieker maakte

Elk jaar hoor je haar weer op de radio: Bianca Ryan met het aanstekelijke Why Couldn’t it be Christmas Everyday. Toen ze dat liedje in 2006 uitbracht, was ze pas twaalf jaar oud. Inmiddels is Ryan een volwassen vrouw, maar hoe gaat het eigenlijk met haar?

Bianca Ryan brak niet alleen met haar kersthit door. Daarvoor had ze al de harten van de Amerikaanse tv-kijkers gestolen bij de talentenjacht American’s Got Talent. Op 11-jarige leeftijd won ze het tv-programma. En über-jurylid Simon Cowell sprak toen de woorden: ,,Bianca is potentieel een van de beste zangeressen die ik ooit in mijn leven heb gehoord.”



Gelijk na die talentenjacht wilde Simon Cowell en zijn platenlabel de hype rond Ryan verzilveren. Binnen twee weken werd er een album opgenomen, met als bonustrack Why Couldn’t it be Christmas Everyday. Hoewel het album flopte, ze kwam niet verder dan 57ste plek in de albumlijst in de VS, scoorde ze een wereldhit met het kerstnummer.

Toch was het kindsterretje verre van tevreden over haar album. ,,Ik had er niets over te zeggen wat er op het album kwam. Het moest zo snel. Het voelde niet alsof het van mij was”, vertelde ze in 2012 daarover in een tv-interview. Ryan besloot dat ze weer een normaal leven wilde. Haar muziekcarrière werd op een laag pitje gezet, ze ging weer naar een normale school en vooral niet meer touren.

Loser

Dat pakte echter desastreus uit voor Bianca Ryan. ,,Achteraf had ik muziek moeten blijven maken. Ik haatte high school”, vertelde de zangeres in de radioshow Decently Funny. ,,Iedereen was van: Praat niet met haar. Iedereen negeerde mij. Ze dachten dat ik mezelf cool vond, omdat ik een miljoen dollar had gewonnen. Maar ik voelde mij helemaal niet cool. Ik voelde me een loser, terwijl ik alleen zat met de pauzes.”



Dus besloot Ryan weer de spotlights in te stappen. Ze speelde eerst een paar kleine rolletjes in tv-series als Hannah Montana. Ook was ze te zien in een aantal muziekvideo’s. Tegenover Pop Trigger zei ze daarover: ,,Met acteren kan je een heel ander persoon zijn en als mensen dat dan zien, geloven ze dat. Ik denk dat dat het coolste is wat er is.” Maar helaas, ook dat werd niets. Ze mochten alleen rolletjes spelen als zangeres.



In 2015 lijkt een comeback echt vorm te krijgen. Ze brengt het nummer Alice uit, nadat ze beseft niet zonder muziek te kunnen. Ze zit echter niet bij een platenlabel, dus vraagt ze fans om geld om het nummer tot leven te brengen. Ze moet 6.000 dollar ophalen om het project te laten slagen. Dat lukt, er wordt ruim 7.500 dollar ingezameld.

Operatie

Quote Ik heb meer tegenslag gekend, dan iedereen in deze industrie Bianca Ryan Het nummer Alice wordt een redelijk succes in de Verenigde Staten. De clip wordt bijna 2 miljoen keer bekeken op YouTube. Maar toch is daar wederom tegenslag voor de zangeres. Het zingen begint pijn te doen, letterlijk. Er blijkt iets mis met de bloedvaten van haar stembanden en ze moet geopereerd worden. De klap wordt alleen maar groter als de dokter haar vertelt een maagoperatie nodig te hebben, omdat er anders kans is op slokdarmkanker.



,,Ik heb meer tegenslag gekend, dan iedereen in deze industrie”, zegt Ryan tegen de website Oddysey. ,,Ik heb gewoon heel veel pech gehad. Ik probeer maar het beste te maken van de situatie.” Dat lukt redelijk. Met een paar nieuwe popnummers die ze in 2017 in eigen beheer uitbrengt. Met haar gezondheid gaat het ook weer de goede kant.