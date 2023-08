Zo'n 559.000 mensen zien 's nachts WK-vertrek Oranjeleeuwinnen

Het best bekeken programma van de avond was De Slimste Mens op NPO 1 met 1,82 miljoen kijkers, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,53 miljoen) en B&B Vol Liefde op RTL 4 (990.000). Op SBS6 was De Oranjezomer het best bekeken programma van de dag met 784.000 kijkers.



Presentatrice Hélène Hendriks werd in de laatste aflevering geprezen door Johan Derksen, die vond dat zij een ‘wereldprestatie’ heeft geleverd door in een paar weken tijd meer dan 900.000 kijkers (de laatste aflevering scoorde iets lager dan gemiddeld) te trekken. ,,Hélène, die spat van het scherm”, zei hij. Vanaf maandag is de SBS-hit Vandaag Inside, met Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, weer te zien op de zender.