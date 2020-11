Zo stemden celebrity's: Kanye West op zichzelf en Ryan Reynolds voor het eerst

Kanye zelf liet eerder vandaag al weten op wie hij had gestemd. Tijdens zijn eerste gang naar een stemhokje ooit, kruiste hij zijn eigen naam aan.

,,God is zo goed. Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven op de president van de Verenigde Staten”, liet hij weten op Twitter. ,,En het is op iemand die ik echt vertrouw... ikzelf.”

Lil Wayne

De vriendin van Lil Wayne heeft een punt achter hun relatie gezet. Volgens TMZ deed Denise Bidot dat omdat ze niet gediend is van de politieke voorkeur van de rapper, die afgelopen week zijn steun uitsprak voor Donald Trump.

Lil Wayne ontmoette de president vorige week in Miami. De rapper deelde een foto op Twitter waarop de twee samen te zien waren en schreef daarbij dat Trump ‘er alles aan doet om de positie van Afro-Amerikanen beter te maken'.

Dwayne Michael Carter Jr., zoals Lil Wayne eigenlijk heet, liet weten een zeer goede meeting met de president te hebben gehad. Hierin zou Trump beloofd hebben te gaan investeren in zwarte gemeenschappen. ,,We hebben een fijn gesprek gehad, waarin hij echt luisterde naar dat wat ik te zeggen had. Hij heeft me verzekerd dat hij ervoor kan zorgen dat dingen beter worden.”

Yolanda Hadid

De Nederlandse Yolanda Hadid, moeder van topmodellen Gigi en Bella Hadid, heeft naar alle waarschijnlijkheid niet het voorbeeld van Lil Wayne gevolgd. Dochter Bella deelde op Instagram een foto van de twee waarop ze trots hun ‘I Voted’-sticker dragen. ,,Ik was met mijn mama mee toen ze voor de eerste keer ging stemmen”, schrijft het model bij het kiekje.

,,Ze is recentelijk Amerikaans staatsburger geworden en dit jaar was ze vastbesloten om te gaan stemmen. Ik ben zo trots op haar.” Bella gaf daarbij een hint over de Democratische keuze van de twee: ,,We hadden ons mooiste blauw aan.”

Kim Kardashian.

Kim Kardashian

Superster Kim Kardashian bracht vandaag ook haar stem uit en riep haar volgers op hetzelfde te doen. Ze liet daarbij niet weten of ze zelf had gestemd op haar echtgenoot Kanye West.

De realityster maakte voordat haar man zich kandidaat stelde al bekend dat zij bij deze verkiezingen niet met haar 191 miljoen volgers op Instagram zou delen op wie ze zou stemmen. Dat is omdat zij zich tegenwoordig inzet voor hervorming van het gevangeniswezen in de VS, en daarover in gesprek wil met wie er ook president wordt.



Fans dachten echter dat ze daar wel vanaf gestapt zou zijn nu Kanye ook een van de kandidaten is. Maar in haar post, waarin ze haar volgers ook uitlegde dat als zij in de rij stonden op het moment dat de stembussen sloten, ze het recht hadden hun stem alsnog uit te brengen, rept ze met geen woord over haar keuze.

Ze retweette kort na haar eigen post wel een bericht van Joe Bidens ‘running mate’ Kamala Haris, maar dat ging om een vrij onpartijdig bericht waarin de vicepresidentskandidaat het nummer deelde van een hotline waar stemmers met vragen terecht konden.

Quote Ik weet hoe het is om een stem te hebben én hoe het voelt om geen stem te hebben Meghan Markle

Meghan Markle

Meghan, de hertogin van Sussex, bracht net als tientallen miljoenen Amerikanen vervroegd haar stem uit voor de presidentsverkiezingen. Dat deed de echtgenote van prins Harry per post, schrijft Page Six op basis van bronnen.

Het is waarschijnlijk voor het eerst in de moderne geschiedenis dat een lid van de Britse koninklijke familie heeft gestemd. Dat doen ze normaal gesproken niet, om neutraal te blijven. Meghan kondigde deze zomer al aan dat ze van plan was om te gaan stemmen. In een interview met Marie Claire vertelde de voormalig actrice waarom het zo belangrijk is om te stemmen.

,,Ik weet hoe het is om een stem te hebben én hoe het voelt om geen stem te hebben”, aldus de hertogin. ,,Ik weet ook dat veel mannen en vrouwen hun leven op het spel hebben gezet zodat wij ons kunnen laten horen. Die kans, dat fundamentele recht, is nu ons stemrecht en de kans om al onze stemmen te laten horen.”

Het is onwaarschijnlijk dat Meghan voor de zittende president Donald Trump heeft gekozen. In 2016 uitte ze kritiek op de toenmalig presidentskandidaat en stelde zelfs te overwegen naar Canada te verhuizen als Trump daadwerkelijk president zou worden.

Eerste keer

Voor veel celebrity's is het de eerste keer dat ze hun stem hebben uitgebracht. Oud-bokser Mike Tyson en rapper Snoop Dogg konden bijvoorbeeld nooit stemmen, omdat ze daar niet toe gemachtigd waren. Zangeres Selena Gomez en rapper Tyler, the Creator vonden het tot nu toe nooit zo belangrijk om te stemmen. Ook acteur Ryan Reynolds en rapper Offset stemden voor het eerst.

