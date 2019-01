Zo verovert kleuterhit Baby Shark de wereld

VideoVoor ouders met jonge kinderen is het noemen van de titel waarschijnlijk al voldoende om het deuntje weer voor uren in het hoofd te hebben. Baby Shark is een van de populairste liedjes van dit moment. Kassa voor de bedrijven achter de kleuterhit, die al 2,2 miljard (!) keer werd bekeken op YouTube.

Baby Shark, een tweeënhalf jaar oud liedje, heeft een zeer eenvoudige tekst - zo ongeveer Baby Shark, doo doo doo doo doo doo in de herhaling - en een simpel, maar aanstekelijk deuntje. Toch is het een internethit over de gehele wereld. Het is een van de best bekeken YouTube-video's ooit, en de populairste clip gericht op kinderen.

Lees ook PREMIUM Dansende Dimitri en Baby Shark: de opmerkelijkste opkomsten bij het WK Lees meer

Dat jonge kinderen verzot zijn op de eindeloze herhaling in het nummer, is volgens deskundigen een van de redenen dat Baby Shark zo'n succes is. Maar volgens Bin Jeong, de baas van de Amerikaanse tak van Koreaanse entertainmentbedrijf Pinkfong, dat de hit produceerde, is het succes mede te danken aan de ouders. ,,Veel van onze contentmakers zijn zelf ouders’’, zegt ze tegen CNN. ,,Ze zijn zelf moeders, dus ze wilden iets maken waarvan de hele familie kan genieten.’’

Het werkt: op YouTube zijn talloze varianten te vinden op de hit. Rappers die er een hiphopversie van maken bijvoorbeeld en hele families verkleed als haai die het bijbehorende dansje doen. Er is een #BabySharkChallenge. Het liedje duikt op in talkshows en zelfs talentenjachten als X-Factor.

Kassa

Het nieuws dat Baby Shark nu voor de tweede week op rij staat in Amerika’s belangrijkste hitlijst, de Billboard Hot 100, zorgt voor succes op de beurs. Het bedrijf Samsung Publishing, dat 25 procent van de aandelen bezit van de producent van Baby Shark, zag zijn eigen waarde met dertig procent stijgen tot een recordhoogte.

Pinkfong hoopt met de hit zijn imperium uit te breiden. Het plan is om binnenkort met korte video's op Netflix te komen, er zit een cartoonreeks in de pijplijn en voor Noord-Amerika ligt een musical in het verschiet.