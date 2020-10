Zo werd ‘Eveline’ ontmaskerd die naaktfoto’s verspreidde van bekende Vlamingen: ‘Ik kick op mooie mannen’

Disney brengt Pixar-film Soul direct uit op streaming

7:42 De nieuwe Pixar-film Soul zal niet in de bioscopen te zien zijn. Disney brengt de nieuwe animatiefilm van de makers van megahits Up en Inside Out in december direct uit op de streamingdienst Disney+. Abonnees zullen niet extra hoeven betalen voor de film, iets dat eerder met actiefilm Mulan wel het geval was.