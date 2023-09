Zoektocht levert al honderden tips op: waar is de basgitaar van Paul McCartney gebleven?

Waar is de belangrijkste basgitaar uit de geschiedenis gebleven? Het is misschien wat overdreven gesteld, maar fascinerend is de zoektocht naar een oude bas van Paul McCartney wel degelijk. De Beatle kocht de Höfner in 1961 in Hamburg voor 30 Britse ponden, en raakte hem acht jaar later kwijt.

Het Lost Bass Project, die ronkende naam hoort bij een wereldwijde zoektocht naar een verloren basgitaar die in 1961 voor het eerst in handen kwam van Paul McCartney. Hoewel er in historisch opzicht belangrijkere zaken zijn om je druk over te maken, wakkert het wel de nieuwsgierigheid aan. Niemand weet wat er is gebeurd met de vermiste gitaar waarop Sir Paul (81) hits als Love me do en She loves you inspeelde.

In 1969, na het filmen tijdens de befaamde Get back-sessies, is de basgitaar uit het zicht geraakt en zelfs McCartney herinnert zich niet wat er destijds gebeurd is. De Engelse zanger informeerde zelf bij fabrikant Höfner naar het lot van het instrument. ,,Als iemand kan uitvinden wat ermee gebeurd is, dan zijn jullie het’’, zei McCartney.

Hamburg

Hij kocht de zogeheten violin bass (ook bekend als de 500/1 of de Beatle Bass) in Hamburg, de Duitse stad die een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van The Beatles. Begin jaren 60 zette de groep daar de eerste stappen over de grens om met talrijke optredens in Hamburg de ervaring op te doen die leidde tot het grote succes van de Fab Four.

McCartney bespeelde de verdwenen bas . Auteur Nick Wass, die een boek schreef over het verdwenen instrument, heeft de leiding in de zoektocht naar de volgens hem ‘belangrijkste basgitaar uit de historie’. ,,Het is de bas die The Beatles heeft gemaakt’’, zei Wass, die de technische kennis bezit om het instrument te kunnen herkennen. Een van de bijzondere kenmerken is dat het logo van Höfner op de kop van dit exemplaar anders is geplaatst dan bij latere versies.

Volledig scherm Paul McCartney zou zijn vermiste gitaar graag terugkrijgen. © PR

Tips

De publiciteit rond de zoektocht (#tracethebass) heeft al geleid tot honderden tips. Het echtpaar Scott en Naomi Jones, voormalige BBC-journalisten, werkt mee aan het project. ,,Nick Wass weet meer over die basgitaar dan wie dan ook op deze planeet en wij kunnen helpen met onze onderzoeksvaardigheden’’, zegt Scott Jones. Hoewel het instrument op een veiling ongetwijfeld een kapitaal zou opleveren, is geld voor de speurders niet de drijfveer. ,,Het gaat erom dat we Paul zijn gitaar kunnen teruggeven’’, aldus Jones. ,,We weten dat hij dat heel graag zou willen.’’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.