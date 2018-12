Zoektocht naar ander woord voor vrouwelijk geslacht: ‘te weinig trots’

De vaak platte benamingen voor het vrouwelijk geslachtsdeel zorgen ervoor dat ‘meisjes van jongs af aan niet leren om hun geslachtsorgaan te benoemen'. ,,Daardoor staan meisjes al op achterstand, in zelfbewustzijn en weerbaarheid, nog voordat hun seksuele loopbaan begint", zo valt te lezen op de website.



Het team van De Wild in de Middag gaat deze zoektocht niet alleen aan. In samenwerking met kenniscentrum Rutgers, gespecialiseerd in seksualiteit, en presentatrice Sophie van den Enk gaan ze op zoek naar een goede naam.



Luisteraars van het radioprogramma kunnen tot 12 december hun stem uitbrengen. Er kan gekozen worden uit de volgende benamingen: yoni, vagina, flamoes, tummie en poenie. De bekendmaking van de nieuwe naam voor het vrouwelijk geslachtsdeel hoor je diezelfde dag om 16:00 uur in De Wild In De Middag.