Zoey keert camera rug toe en Nick ingemaakt door dochter

Nick van Simon wordt vanwege zijn brede feitenkennis ook wel Nickipedia genoemd, maar bij praktische spelletjes is dochter Jackie (2) zijn meerdere.

Voormalig Miss Zoey Ivory is niet zweverig, maar laat zich wel altijd van achteren fotograferen. Dan kijkt ze namelijk altijd vooruit in het leven.

Sylvie Meis was onlangs het mikpunt van spot door haar filmpje over haar ochtendritueel. Ze zei: ‘wake up Sylvie, wake up’ en klapte met haar handen op haar wangen. La Meis kon er eigenlijk niet om lachen, maar nu post ze een kiekje met een vette knipoog naar de ophef.