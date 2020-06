Zolang de andere Lama’s niet uit de coulissen komen, is Ruben Nicolai best te pruimen

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op tv.

Behalve het racismedebat, Femke Halsema, Akwasi en de jongste rel bij VI is er nog een onderwerp waarmee je een kamer vol verjaardagsvisite op slag in twee kampen tegenover elkaar kunt krijgen: De Lama’s. Je houdt van ze of je haat ze. Een tussenweg is er niet.

Ik zit al jaren in het tweede kamp. Dat komt niet zozeer door het BNN-programma waar het allemaal mee begon, al vind ik het nog steeds onbegrijpelijk dat het ooit de Gouden Televizier-Ring won. Maar vooral door de overdosis Tijl Beckand, Ruben van der Meer en Ruben Nicolai die ons de jaren daarna door de strot werden geduwd in al die geforceerde lach-of-ik-schiet-panelshows van RTL, soms wel twee op een avond.

Waarom ik dit nu opschrijf? Daar is toch helemaal geen aanleiding voor? Nou, zeer zeker wel. Het kan zijn dat u het zich nog niet heeft gerealiseerd – ik moest er eerlijk gezegd ook op worden gewezen door mijn zesjarige dochter die terloops vroeg: presenteert die meneer alle programma’s of zo? – maar Ruben Nicolai heeft zich afgelopen jaar stilzwijgend ontpopt tot onderkoning van RTL 4. Nieuwe, belangrijke formats als The Masked Singer en Lego Masters gingen naar hem.

En dan presenteert hij van maandag tot en met donderdag ook nog Ik weet er alles van! Deze vederlichte zomerquiz doet het voor het tweede seizoen op rij verrassend goed als plaatsvervanger van GTST. Afgelopen maandag trok hij daarmee meer kijkers dan Op1, M, Beau en RTL Boulevard.

Maar het meest opzienbarende is dat ik Ruben Nicolai in al die shows eigenlijk best te pruimen vind. Zolang het geen wedstrijdje ‘kijk mij eens net iets lolliger zijn dan jij’ is met zijn mede-Lama’s, snap ik ineens waarom RTL hem begin dit jaar een nieuw contract van maar liefst vijf jaar aanbood. Hij is gezellig, vlot, met een kwinkslagje hier en een plaagstootje daar en het belangrijkste: hij stelt zichzelf niet zo hinderlijk op de voorgrond als in die eerder genoemde panelshows.

Behalve dan als hij een tikkeltje aanstellerig staat te doen met zijn geluidsknopjes in Ik weet er alles van! Maar vooruit, in een studio zonder publiek – allemaal het gevolg van de coronamaatregelen - moet hij iets om de sfeer erin te brengen, al is het maar voor hemzelf. En zolang Tijl en andere Ruben niet ineens uit de coulissen komen, vind ik alles best.